Контрнаступление на Запорожье: ВСУ прорывают "линию Суровикина", на которую ВС РФ очень полагались

Первую линию обороны РФ украинские защитники уже преодолели. Вторая — имеет другую специфику и представляет собой плотные противотанковые сооружения и значительную механизированную составляющую.

ВСУ на Запорожье наступают не широким фронтом, а прорывают рубежи оккупантов на отдельных участках. В последние дни даже западные военные эксперты признали увеличение темпов продвижения Сил обороны. Новую тактику украинских защитников объяснил в комментарии OBOZREVATEL военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, Силы обороны Украины достигли определенных успехов в контрнаступлении на Запорожье, прорвав "линию Суровикина". Именно на указанную оборонительную линию ВС РФ возлагали большие надежды. Она расположена на первом рубеже второй — основной линии обороны россиян на юге, а именно возле села Вербовое в Пологовском районе Запорожской области.

"Силы обороны действительно прорвали этот рубеж и продвигаются к Новопрокоповке и Вербовому, то есть вглубь плацдарма врага, который он создал после побега из Роботино", — заявил Коваленко.

Он отметил, что важна протяженность "линии Суровикина", а не ее глубина, поскольку украинские подразделения наступают не широким фронтом, а точечно, прорывая рубежи оккупантов на отдельных участках.

"Например, возле Вербового протяженность составляет около 2 км. В то же время эти оборонительные районы неоднородны, а потому их можно обойти несколькими направлениями. Село Новопрокоповка — там несколько иная ситуация, ведь плотность оборонительных линий значительно больше", — отметил эксперт.

Первую линию обороны оккупантов, которая состояла из сплошных минных полей, ВСУ уже преодолели. Вторая имеет другую специфику. Она представляет собой плотные противотанковые сооружения и значительную механизированную составляющую. Там уже речь идет о большом количестве танков, БТРов, БМП и артиллерии.

"Раньше надо было решать проблемы с минами, а теперь с "железом" оккупантов", — говорит Коваленко.

Он добавил, что этот процесс ВСУ уже начали, поскольку в августе был установлен абсолютный рекорд по уничтоженной российской артиллерии — 691 единица, что превышает возможности российского военно-промышленного комплекса компенсировать такую большую потерю.

Также в августе российские захватчики потеряли рекордное количество автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами — 685.

Напомним, что один день полномасштабной войны, которую начала Российская Федерация, стоит для Украины не менее 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины усиливают давление на линии снабжения врага, но ВС РФ контратакуют. Возле села Работино в ближайшее время ВСУ могут освободить несколько населенных пунктов, а на Бердянском направлении ВС РФ не помогут даже части 41-й общевойсковой армии.