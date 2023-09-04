На границе ежедневно задерживают десятки уклонистов: подробности от ГПСУ (видео)

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, в основном речь идет о мужчинах от 18 до 60 лет. Таких граждан сразу передают в руки сотрудников правоохранительных органов.

Пограничники ежедневно задерживают на границе около 30 человек, которые пытаются незаконно выехать их Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 4 сентября.

Во время военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выехать за территорию Украины без уважительной причины или специального разрешения. Однако, многие все же пытаются незаконно покинуть страну.

"В среднем за сутки пограничники задерживают от 20 до 30 нарушителей, которые незаконно пытаются пересечь государственную границу Украины. В первую очередь речь идет о мужчинах — гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет", — заявил Андрей Демченко.

Фиксируются уклонисты как на пунктах пропуска, так и за их пределами. В первом случае мужчины пытаются использовать поддельные документы, однако украинские пограничники быстро это определяют и разворачивают их обратно, но не безнаказанными.

Лица, которые незаконно пытались выехать за границу, передаются в руки сотрудникам полиции и их притягивают к уголовной ответственности.

Для тех, кто пытается пересечь границу не через пункты пропуска, предусмотрена уже административная ответственность.

"Но также мы информируем и сотрудников полиции, и представителей ТЦК для того, чтобы они в отношении таких лиц провели дальнейшую проверку относительно их намерений незаконно пересечь границу", — подытожил спикер ГПСУ.

Напомним, 1 августа сообщалось, что в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от призыва. Услуги по снятию с воинского учета должностные лица районных ТЦК предоставляли в среднем за 6 тысяч долларов. Полученные справки уклонисты использовали для выезда за границу.