В Румынии упали и взорвались российские "шахеды": пограничники сообщили детали (видео)

В ГПСУ проинформировали, что несколько вражеских БПЛА сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта. Спикер Андрей Демченко рассказал, что сотрудники службы передали данные коллегам, но ответа не получили.

Российских дронов-камикадзе Shahed 136, упавших и сдетонировавших на территории Румынии, было два. Об этом 4 сентября в комментарии LIGA net сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Сегодня ночью во время массированной атаки России ударными дронами российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это произошло в районе Измаильского порта. Пограничные наряды, которые несли службу на том направлении, фиксировали детонацию двух вражеских БПЛА на румынской стороне", — рассказал он.

Измаильский порт на карте Фото: Google Maps / скриншот

По словам Демченко, украинские пограничники проинформировали о происшествии коллег. Однако в Румынии на сообщение о взрывах дронов, запущенных ВС РФ, не ответили.

"Также предложено предоставить возможную информацию относительно данных случаев. В настоящее время ответ от румынской стороны еще не поступал", — заявил Демченко.

В Румынии упали "шахеды": что уже известно

Напомним, 4 сентября спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько вражеских беспилотников взорвались на территории Румынии. Чиновник подчеркнул, что террор РФ представляет угрозу не только для Украины, но и для ее соседей.

Позже в румынском Минобороны заявили, что российские дроны-камикадзе не представляли "прямой военной угрозы" стране. В ведомстве отметили, что приняли "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве. Также в Румынии осудили удары России по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине.

Всего в ночь на 4 сентября российские войска запустили 17 дронов. Силам ПВО удалось сбить лишь часть БПЛА, другая ударила по инфраструктуре и гражданским объектам.