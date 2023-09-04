Обстрел Донецка: оккупанты подтвердили прилет в районе "администрации" и здания СБУ (видео)

Российские захватчики заявили, что центр Донецка находится под обстрелом. В соцсетях публикуют кадры с попаданиями и дымом, обвиняя в ударах Украину.

Временно оккупированный Донецк находится "под обстрелом ВСУ". Об этом 4 сентября сообщили в местном провоенном паблике.

Авторы контента отметили, что по городу прилетают снаряды калибра 155 мм.

В соцсетях публикуют фото и видео со взрывами и черным дымом, который поднимается в центре Донецка.

Обстрел Донецка подтвердили российские оккупанты

В 14:18 об обстреле сообщил представитель оккупационных властей Донецка Алексей Кулемзин.

"Ворошиловский и Киевский районы под обстрелом", — написал он.

Позже он проинформировал о прилете "вражеских снарядов" в районе улицы Розы Люксембург и проспекта Мира.

"В результате обстрела возле многоквартирного дома на проспекте Мира горит автомобиль", — добавил Кулемзин.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Представитель оккупационных властей назвал обстрел центра города "хаотичным".

"В зоне риска район парка кованых фигур, "Изумруда"", — отметил он.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Стоит отметить, что "Измуруд" — это местный магазин, а в районе пострадавшего от обстрела проспекта Мира находится захваченное здание администрации Донецка. Кроме того, в районе улицы Розы Люксембург и упомянутого проспекта расположено бывшее здание СБУ.

Фото: скриншот Фото: скриншот Здание СБУ на карте Донецка Фото: скриншот

Напомним, 23 августа российские оккупанты также заявляли о массированном обстреле Донецка. Тогда в ударах по центру города обвинили ВСУ. Российские СМИ сообщали о прилете в подвал центра переливания крови.

Также взрывы в Донецке раздавались 5 августа. Тогда в городе горело здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щорса.