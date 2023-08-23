В бывшем здании СБУ: в оккупированном Донецке прозвучали взрывы (видео)

По данным главы оккупационной администрации, под атаку попала центральная часть города.

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В среду, 23 августа, оккупационные власти Донецка объявили о массированном обстреле города со стороны Украины. Об этом написал глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Кулемзин отметил, что временно оккупированный Донецк якобы атаковали Вооруженные силы Украины. По его словам, под атаку попала центральная часть города.

"Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об обломках возле магазина "Изумруд", – говорится в сообщении.

Также по его данным, в результате обстрела Ворошиловского района повреждено здание школы №13.

В то же время, российские пропагандисты уже опубликовали кадры из оккупированного города.

В российском издании RT написали, что снаряд ВСУ разбомбил подвал центра переливания крови в Донецке.

"При обстреле Ворошиловского района также пострадали школа, станция скорой медпомощи, частное предприятие и жилой дом", — говорится в сообщении.

При этом отметим, что станция переливания крови, о которой упоминают в росСМИ, находится по адресу ул. Розы Люксембург, 61. А рядом с ней, по адресу ул. Щорса, 62, находится бывшее здание СБУ.

Станция переливания крови, Донецк

Позже в сети появилось видео, на котором видно, что взрывы раздались в бывшем здании СБУ.

Украинская сторона инцидент не комментировала.

Напомним, в ночь на 23 августа Москву атаковали три беспилотника, один из которых попал в здание "Москва-Сити". По сообщению Минобороны РФ, два дрона были сбиты средствами ПВО, а третий — поражен системой РЭБ.

22 августа росСМИ заявили об обнаружении беспилотника с надписью "Слава Украине" в Тверской области, которая находится примерно в 180 км от Москвы. Дрон забрали сотрудники ФСБ РФ.