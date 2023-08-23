У колишній будівлі СБУ: в окупованому Донецьку пролунали вибухи (відео)

За даними глави окупаційної адміністрації, під атаку потрапила центральна частина міста.

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У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька оголосила про масований обстріл міста з боку України. Про це написав глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

Кулемзін зазначив, що тимчасово окупований Донецьк нібито атакували Збройні сили України. За його словами, під атаку потрапила центральна частина міста.

"Центр Донецька під обстрілом. У зоні ризику кордон між Ворошиловським і Київським районами. Очевидці повідомляють про уламки біля магазину "Ізумруд", — ідеться в повідомленні.

Також за його даними, внаслідок обстрілу Ворошиловського району пошкоджено будівлю школи №13.

Водночас російські пропагандисти вже опублікували кадри з окупованого міста.

У російському виданні RT написали, що снаряд ЗСУ розбомбив підвал центру переливання крові в Донецьку.

"Під час обстрілу Ворошиловського району також постраждали школа, станція швидкої медичної допомоги, приватне підприємство та житловий будинок", — ідеться в повідомленні.

При цьому зазначимо, що станція переливання крові, про яку згадують у росЗМІ, розташована за адресою вул. Рози Люксембург, 61. А поруч із нею, за адресою вул. Щорса, 62, розташована колишня будівля СБУ.

Станція переливання крові, Донецьк

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, що вибухи пролунали в колишній будівлі СБУ.

Українська сторона інциденту не коментувала.

Нагадаємо, в ніч на 23 серпня Москву атакували три безпілотники, один з яких влучив у будівлю "Москва-Сіті". За повідомленням Міноборони РФ, два дрони були збиті засобами ППО, а третій — уражений системою РЕБ.

22 серпня росЗМІ заявили про виявлення безпілотника з написом "Слава Україні" у Тверській області, яка розташована приблизно за 180 км від Москви. Дрон забрали співробітники ФСБ РФ.