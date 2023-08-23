Есть попадание: в Минобороны РФ заявили, что Москву атаковали сразу три БПЛА (видео, фото)

В ведомстве страны-оккупанта заявили, что два беспилотника якобы были сбиты средствами ПВО. Третий был поражен системой РЭБ, а потому врезался в небоскреб.

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В ночь на 23 августа Москва снова была атакована беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в Telegram.

По его словам, один из БПЛА врезался в здание в Москва-Сити.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

Взрыв в Москве

Позже Министерство обороны России заявило, что российская столица была атакована сразу тремя беспилотниками. Там заявили, что два из них якобы были сбиты средствами ПВО. Третий был поражен системой РЭБ, а потому врезался в небоскреб.

"Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити", — сказано в сообщении.

В запуске беспилотников ведомство страны-агрессора обвинило Украину.

Отметим, что местные жители начали публиковать в сети кадры с места происшествия. На них можно увидеть взрыв, а также его последствия.

Взрыв в Москве

Взрыв в Москве

Взрыв в Москве

Как сообщил Telegram-канал SHOT, после взрыва в московских аэропортах ввели план "Ковер", но на момент написания новости они возобновили работу. Кроме того, обломки БПЛА были замечены на улице подмосковного поселка Старбеево. Повреждена стена магазина. В Химках на улице девятого мая в жилом доме выбиты стекла.

Также сообщается, что взрывной волной выбило стекла в квартирах многоэтажного дома на улице Антонова-Овсеенко. Это примерно в 100 метрах от места взрыва БПЛА в Москва-Сити.

Взрыв в Москве

Напомним, что 22 августа россияне подсчитали количество атак БпЛА на Москву. По подсчетам жителей России, дроны стали атаковать чаще и уже долетали до Москвы 15 раз. Согласно графику, определенное затишье было зафиксировано в июне 2023 года, после этого налеты дронов участились.