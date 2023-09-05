"Зернова сделка" в обмен на смягчение санкций: Кулеба отреагировал на предложение Эрдогана (видео)

По словам главы МИД Украины, Киев не должен поддаваться на шантаж Москвы. Министр отметил, что Россия сама создает проблемы, а потом приглашает всех их решать.

Украина будет стоять на своих принципиальных позициях в вопросах, связанных с возобновлением "зернового соглашения". Об этом сказал министр иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона 4 сентября.

Глава внешнеполитического ведомства отреагировал на попытки президента Турции Реджепа Эрдогана убедить президента РФ Владимира Путина возобновить "зерновую сделку" в обмен на присоединение Россельхозбанка к системе SWIFT и смягчение санкций по отношению к российским удобрениям.

По словам Дмитрия Кулебы, накануне переговоров межу турецким и российским лидерами у Киева были "плодотворные контакты" с Анкарой. Министр подчеркнул, что украинская сторона четко донесла свою позицию.

"Наша позиция справедлива. Мы не должны дальше быть заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", — сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что в ведомстве изучат результаты переговоров Эрдогана с Путиным, однако решение по "зерновой сделке" будет приниматься, исходя из принципиальных позиций Киева. В частности, речь идет о сохранении санкционного давления на РФ.

"Впрочем, отмечу, что никаких санкций против сельскохозяйственной продукции России на самом деле нет и это спекуляция России", — добавил министр.

Дмитрий Кулеба о переговорах Эрдогана и Путина

Напомним, турецкий президент Реджеп Эрдоган во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным 4 сентября заявил, что Анкара готова стать посредником в проведении переговоров между Украиной и Россией.

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