"Нептун" обманывает радары: ВСУ используют модернизированные ракеты по целям ВС РФ, — СМИ

Обновленный "Нептун" увеличил дальность полета более, научился обманывать радары и несет вдвое больше взрывчатки. Ракету используют для уничтожения наземных целей, поскольку западные партнеры не предоставляют Украине другие дальнобойные аналоги.

Украинские конструкторы модернизировали противокорабельную ракету "Нептун". ВСУ начали ее использовать для ударов по военным объектам ВС РФ, например, в Крыму. Официального подтверждения от представителей власти не поступало, были лишь определенные намеки. В частности КБ "Луч" и секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовали видео пуска и заверили, что это испытание ракеты с дальностью полета более 1 тыс. км. Тем временем западные эксперты исследовали крайние удары ВСУ и сделали выводы относительно того, какое оружие использовано. Об этом пишет издание Newsweek.

Издание обнародовало мнение эксперта о возможности использования ракет "Нептун": утверждает, что Украина действительно их имеет, хоть и не слишком много, и активно использует.

23 августа 2023 года состоялся удар Сил обороны по установке С-400 на мысе Тарханкут, напомнило Newsweek. Для этого использовали именно "Нептун", отметил Ян Уильямс, представитель Центра стратегических и международных исследований. Он указал, что это использование — "не по назначению", в отличие от другого примера — потопления флагмана "Москва" ЧФ РФ, которое произошло весной 2022 года.

Причина нехарактерного использования — отсутствие дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, которые правительство США и Германии отказываются предоставить Украине. Хотя другие партнеры и поделились аналогичными ракетами — Storm Shadow от Великобритании и SCALP от Франции, но этого недостаточно, считает Ян Уильямс. Поэтому Украине приходится "выкручиваться", используя те средства, которые она имеет.

"Поскольку потребность в системах большой дальности для поражения удаленных российских целей превышает ее предложение, Киев адаптировался", — отметил эксперт.

Для этого ракету "Нептун" модернизировали и теперь она может бить по наземным целям. Попадание по системе ПВО означает, что, во-первых, Украина имеет хорошую разведку, и, во-вторых, ракета способна прятаться за препятствиями. Кроме того, возможная дальность ее полета, похоже, стала больше, чем заявленная конструкторами до войны.

Ян Уильямс объяснил: "В идеальном мире миссии наземного нападения — не лучшее использование современных противокорабельных ракет. Украина приспосабливается и использует то, что имеет под рукой".

Ракета и пусковая установка "Нептун": детали

Ракета "Нептун" (Р-360) — ракета, которую разрабатывали в КБ "Луч" с 2010 до 2020 гг. Запускают ее с береговой пусковой установки РК-360МЦ "Нептун". Заявленная дальность полета — до 280 км. Скорость — 900 км/ч. Заявленное назначение — для ударов по кораблям водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Между тем анонимный собеседник издания The Drive сообщил, что ракеты модернизировали и именно ими попали по С-400 в Крыму. В частности, ей предоставили новую систему наведения. К тому же выросла дальность — до 400 км. Также увеличили боевую часть: если в противокорабельном варианте ракета несла 150 кг взрывчатки, то теперь 400 кг.

Напоминаем, аналитики Институт изучения войны рассказали о ситуации на южном отрезке фронта на Запорожье. В частности отметили, что есть определенные успехи ВСУ около Работино и Вербового: Силы обороны приблизились к новым укрепленным позициям противника.

Также в ночь с 4 на 5 сентября было неспокойно в Москве: над ней летали беспилотники, а аэропорты закрывались и не принимали воздушные суда. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы уничтожила все цели.