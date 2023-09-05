Атака БПЛА на Москву: падение обломков спровоцировало мощные взрывы (фото, видео)

Обломки дрона упали на одно из зданий на территории СНТ "Высоковольтник", где хранились газовые баллоны. В результате раздались взрывы и вспыхнул пожар.

В сети появились фото с места падения обломков беспилотного летательного аппарата в Истринском районе Московской области. Соответствующие снимки опубликовала глава городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram.

Чиновница сообщила, что в регионе был уничтожен беспилотник, который двигался в сторону Москвы. Обломки сбитого дрона упали на территории СНТ "Высоковольтник", расположенном в селе Павловская Слобода.

В результате загорелся гараж. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. По словам главы городского округа, возгорание было ликвидировано.

Татьяна Витушева также утверждает, что происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что жители Павловской Слободы слышали звуки взрывов и заметили сильный пожар. Авторы канала также опубликовали фото возгорания.

Фото с места пожара также обнародовал Telegram-канал Mash. В подписи к снимку говорится, что в гараже, на который упали обломки сбитого дрона, хранились газовые баллоны. По словам авторов публикации именно упомянутые баллоны стали причиной взрывов.

Напомним, 4 сентября губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали беспилотниками Клинцовскую тепловую электростанцию.

Ранее, 30 августа, атаке БПЛА подвергся аэропорт в Псковской области РФ. Кроме того, взрывы прозвучали в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской областях России, а также в оккупированном Крыму.