"Наберет 80%": в британской разведке назвали победителя на "выборах" в оккупации (фото)

Некоторые "избирательные участки" уже были открыты в Мариуполе и Запорожской области, как отметили аналитики. Всего зарегистрировано более 1000 "кандидатов", но большая часть из них без политического опыта.

Партия президента РФ Владимира Путина "Единая Россия" планирует закрепиться на оккупированных территориях Украины и именно для этого были организованы "выборы". Об этом говорится отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 5 сентября.

По словам аналитиков, проведение так называемого "голосования" на территориях, которые временно находятся под контролем оккупантов, пройдут с 8 по 10 сентября. Одновременно с выборами в городах Российской Федерации.

При этом, в некоторых украинских областях "избирательные участки" уже были открыты. В частности речь идет про Мариуполь и часть Запорожской области.

Британским аналитикам удалось уже идентифицировать более 1000 "кандидатов", однако противник все равно продолжает сталкиваться с кадровыми проблемами. Квалифицированных и опытных людей, которые согласились бы в этом участвовать, крайне мало. Отдельно замечено, что нет независимых "кандидатов", которые не являлись бы частью политических партий, которые поддерживает Кремль.

Все это указывает на то, что "выборы" не являются свободными и честными, как и ожидалось.

"Украинский центр национального сопротивления утверждает, что оккупационная администрация существенно завысила количество избирателей в списках избирателей. Кремлевские опросы показывают, что "Единая Россия", доминирующая политическая партия в Российской Федерации, по прогнозам, наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах. Партия "Единая Россия", скорее всего, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля на оккупированные регионы", — подытожили в британской разведке.

Аналитики рассказали, как и для чего проходят "выборы" на оккупированных территория Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 31 августа сообщалось, что СБУ разоблачила организаторов "выборов" в оккупации. Кремль потребовал от коллаборантов обеспечить максимальную явку, поэтому начался поиск людей, которые готовы были бы этим заняться. Им платили от 10 тысяч рублей.