Получат от 10 тысяч рублей: СБУ разоблачила организаторов "выборов" в оккупации (видео)

"Голосование", как отмечают правоохранители, запланировано на начало сентября. Кремль потребовал от коллаборантов максимальную явку местного населения.

Related video

Служба безопасности Украины установила более трех с половиной тысяч организаторов и участников так называемых выборов на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 31 августа.

По предварительным данным, "голосование" состоится в первых числах сентября и Украине известно обо всех планах противника. Были разоблачены 3,5 тысяч имен коллаборантов и их "кураторов". Также спецслужба узнала многое про "кандидатов".

"Используя фейковое голосование, страна-агрессор надеется "легализовать" своих ставленников в оккупационных органах России во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Установлено, что представителям так называемых избиркомов захватчики обещают денежное вознаграждение в размере от 10 тыс. российских рублей", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы создать видимость "избирательного процесса", из Кремля пришло расположение — обеспечить явку местных жителей на "участки для голосования".

Фиксируется это и в Бердянске Запорожской области где российские оккупанты заставляют врачей направить для участия в "выборах" абсолютно всех сотрудников.

Также планируются обходы по квартирам и домам местных жителей, где будут собирать подписи за определенных "кандидатов".

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых следователями Службы безопасности по двум статьям:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"Сейчас СБУ документирует преступную деятельность всех идентифицированных организаторов незаконных выборов для привлечения каждого из них к ответственности", — подытожили в ведомстве.

Напомним, 30 августа сообщалось, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об организации "выборов" оккупантами. Россия пытается создать красивую картинку для своей пропаганды. Местное население в большинстве своем не будет принимать участия в "голосовании", поэтому пришлось свозить людей из своей страны.