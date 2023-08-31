Отримають від 10 тисяч рублів: СБУ викрила організаторів "виборів" в окупації (відео)

"Голосування", як зазначають правоохоронці, заплановано на початок вересня. Кремль зажадав від колаборантів максимальної явки місцевого населення.

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Служба безпеки України встановила понад три з половиною тисячі організаторів та учасників так званих виборів на окупованих територіях. Про це повідомляє пресслужба відомства 31 серпня.

За попередніми даними, "голосування" відбудеться в перших числах вересня і Україні відомо про всі плани противника. Було викрито 3,5 тисячі імен колаборантів та їхніх "кураторів". Також спецслужба дізналася багато про "кандидатів".

"Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається "легалізувати" своїх ставлеників в окупаційних органах Росії в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Встановлено, що представникам так званих виборчкомів загарбники обіцяють грошову винагороду в розмірі від 10 тис. російських рублів", — ідеться в повідомленні.

Для того, щоб створити видимість "виборчого процесу", з Кремля прийшло розташування — забезпечити явку місцевих жителів на "дільниці для голосування".

Фіксується це і в Бердянську Запорізької області, де російські окупанти змушують лікарів скерувати для участі у "виборах" абсолютно всіх співробітників.

Також заплановані обходи по квартирах і будинках місцевих жителів, де збиратимуть підписи за певних "кандидатів".

За всіма викритими фактами тривають розслідування в рамках кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за двома статтями:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

"Наразі СБУ документує злочинну діяльність усіх ідентифікованих організаторів незаконних виборів для притягнення кожного з них до відповідальності", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що мер Мелітополя Іван Федоров розповів про організацію "виборів" окупантами. Росія намагається створити красиву картинку для своєї пропаганди. Місцеве населення здебільшого не братиме участі в "голосуванні", тому довелося звозити людей зі своєї країни.