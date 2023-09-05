ВС РФ не ведут подготовку к зимнему периоду в Украине: в ОК "Юг" назвали причину (видео)

Противник может не начинать подготовку к холодам из-за сложной логистики, которая не позволяет своевременно обеспечивать бойцов всем необходимым. ВС РФ едва закрывают свои потребности по боеприпасам.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины не готовятся к зимнему периоду. Об этом сообщила начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 5 сентября.

По ее словам, противник не строит планы на будущее и массовой подготовки российских подразделений к холодам не наблюдается. С чем это связано — пока что рано говорить.

"Мы не наблюдаем мощную подготовку к зиме. Возможно, потому, что у них усложнена логистика. Они едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового завоза, например, вещей на зиму мы пока не наблюдаем", — заявила Наталья Гуменюк.

В ОК "Юг" отдельно предположили, что такая тактика может быть связана с тем, что россияне начали изучать обстановку и хотят понять, на какой именно рубеж нужно начинать поставлять вещи к зиме. Оккупанты пока что слабо понимают, какие именно территории им удастся сохранить под своим контролем к тому времени.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что в ВСУ рассказали о второй линии обороны ВС РФ. Предварительно, у российских оккупантов было время на то, чтобы построить целую сеть подземных тоннелей, как отметил спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Также Фокус сообщал о вероятности наступления под Купянском со стороны ВС РФ. В нем противник хочет задействовать профессиональные десантно-штурмовые бригады, которые уже были разбиты ВСУ на юге и востоке, уточнили в Минобороны Украины.