"Ракеты по-доброму летят в города": у Зеленского ответили ООН из-за нежелания признать геноцид

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, такая позиция международной организации является косвенным поощрением преступника. Если не предпринять никаких действий, то это продолжится и в будущем.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к представителям ООН из-за их нежелания признать факт, что РФ устроила геноцид в Украине. Свою реакцию он оставил в социальной сети X (нынешнее название Twitter, — ред.) 5 сентября.

По его словам, такая позиция является полной политической беззубостью и косвенным поощрением преступника. ООН в очередной раз занялись этим.

"Комиссия прямо говорит, что не видит намерения совершить геноцидные преступления со стороны России против украинских граждан. Совершенно верно, потому что русские пришли убивать нас… по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты каждую ночь по-доброму летят в города. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди гибли от мороза, совершенно случайна", — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине длится уже более 560 дней. За это время Россия уничтожила десятки населенных пунктов, однако геноцида ООН в этом по прежнему не видит.

Также продолжаются пытки украинцев в фильтрационных лагерях с принуждением к отказу от украинской идентичности. Им на каждом шагу навязывают российскую культуру и ограничивают в правах, но видимо это не стало аргументом для организации.

"Ах да, русские еще не ведут себя как в Руанде, не режут людей миллионами. Вот если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, покорно отдавали свои головы русскому солдату, чтобы он их отрезал, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде", — продолжил советник главы ОП.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока ООН это косвенно поощряет.

Напомним, 4 сентября глава комиссии ООН заявил, что факт геноцида в Украине установить не удалось, ведь доказательств недостаточно. По словам Эрика Месе, в Украине эксперты обнаружили большое количество военных преступлений со стороны россиян. В первую очередь речь идет о пытках и атаках на энергетическую инфраструктуру, но этого мало для признания геноцида.