В сети распространили фейк о сдаче в плен солдат ВСУ под Бахмутом, — Deepstate (карта)

Начальник службы связей с общественностью 77-й ОАэМБр, информация о том, что бойцы бригады сдались в плен у Клещеевки – не соответствует действительности.

В понедельник, 4 сентября, в сети начала распространяться информация о сдаче в плен взвода солдат возле Клещеевки, Бахмутский район. Предполагалось, что это якобы бойцы 77-й ОАэМБр, но это не так. Об этом сообщили аналитики проекта Deepstate.

"Установить на 100% чья сторона сдается в плен пока невозможно, однако начала распространяться информация, что это якобы бойцы 77-й ОАэМБр", — сказано в сообщении.

По словам экспертов, они все время держат связь с украинскими бойцами на фронте. Как рассказал им начальник службы связей с общественностью 77-й ОАэМБр, информация о том, что бойцы бригады сдались в плен – не соответствует действительности.

"Напомним, что данная бригада вообще выполняет боевые задания в другом районе", — отметили аналитики.

В Deepstate предупредили украинцев, чтобы они были более острожными с информацией, которая распространяется в сети.

Карта Бахмутского района Deepstate Фото: DeepState

Бои под Бахмутом: что известно

Напомним, что 4 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины успешно освободили территорию площадью 3 квадратных километра на Бахмутском направлении на прошлой неделе. По ее словам, ведутся бои как на южных, так и на северных флангах города. Всего с начала наступления украинских войск на этом направлении было освобождено уже 47 квадратных километров.

Кроме того, 5 сентября стало известно, что бойцы "Азова" взяли штурмом сразу 4 позиции врага. В результате наступательной операции украинским защитникам удалось улучшить тактическое положение. Потери ВС РФ убитыми и ранеными составляют 25 человек. Так, 23 августа, выполняя боевую задачу, бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" спланировали и провели операцию, в результате которой штурмом были взяты сразу 4 позиции противника.