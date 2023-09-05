В Эстонии задержали российского актера Алексея Панина: что произошло (видео)

Актер, который уехал из России и живет за границей, пьяным якобы стучал в дома жителей Таллина, думая, что это его отель.

Российского актера Алексея Панина задержала эстонская полиция и доставила в вытрезвитель. Об этом сообщает российское издание Shot.

Отмечается, что инцидент произошел в Таллине. Он ночью пьяным якобы стучал в дома к незнакомцам, думая, что это его отель. Также, по сообщению СМИ, Панин откуда-то взял посуду и начал ее бить.

Актера отвезли в отделение полиции, а оттуда — в вытрезвитель.

В Россию его не будут депортировать, поскольку там актеру грозит срок по политическим мотивам, поскольку Алексей Панин резко осудил войну РФ против Украины и не поддерживает политику российского президента Владимира Путина.

"По словам нашего собеседника, Панину может грозить выдворение из Эстонии или даже депортация в Россию в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного местными законами. Правда, эстонские власти могут намеренно не принять решение о депортации в РФ по политическим мотивам", — пишет издание.

В начале мая Алексей Панин стал фигурантом уголовного дела за высказывания, относительно оправдания ударов ВСУ по Крымскому мосту. По статье, которую вменяют ему следователи — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма", — актеру грозит до 5 лет лишения свободы. МВД РФ объявило Панина в розыск.

Напомним, что в марте 2022 года, российский актер Алексей Панин раскритиковал своих соотечественников, назвав их зомби и извинился перед украинцами за российскую агрессию.

Ранее сообщалось, что против действий РФ в отношении Украины выступил ряд звезд в РФ. Среди таких и юморист Максим Галкин, которому из-за своей позиции запретили концерты в своей стране.