"Авиационный каннибализм": Анатолий Храпчинский о реальности стратегической авиации РФ

Удары беспилотников сделали так, что 2 поврежденных самолета, скорее всего пойдут на детали как доноры, потому что новые самолеты РФ не способна изготавливать.

После удачных ударов беспилотников по российским стратегическим самолетам возникает вопрос, а может ли Россия восстанавливать или строить новые бомбардировщики. Для ответа на этот вопрос Фокус пообщался с авиационным экспертом Анатолием Храпчинским. Полное интервью доступно по ссылке.

По словам Храпчинского, после тщательно спланированной операции, оккупанты потеряли 4 стратегических бомбардировщика Ту-22, что видно по опубликованным в сети спутниковым снимкам. Россия не способна производить новые Ту-22, Ту-95 или Ту-160.

"Авиационный каннибализм — это реальность, в которой находится российская авиация. Если говорить о потере двух самолетов, то это безвозвратная потеря, а если брать те, что получили повреждения, то это два новых донора. Почему так? Учитывая те фото, которые мы видели, самолеты невозможно восстановить. По крайней мере, это экономически будет невыгодно сделать. Далее, РФ не строит новые Ту-22М3, то есть на замену двух уничтоженных и двух поврежденных самолетов не придет четыре новых самолета", — пояснил Фокусу эксперт.

Он добавляет, что все что имеет Россия — это советское наследство и переданные из Украины Ту-160. Несмотря на это способность наносить массированные ракетные удары по украинской территории останется. Возможно, меньшими группами и с привлечением Ту-95 — старейшего самолета среди стратегической авиации РФ.

Напомним, Фокус разбирался, какие убытки понесла РФ после ударов беспилотников по российской территории.