Возобновление зерновой сделки: Эрдоган назвал два специфических требования Кремля

По словам президента Турции, Россия ежегодно экспортирует 120-130 млн тонн зерна, но российские банки отключены от системы SWIFT, и потому транзакции невозможны.

Во вторник, 5 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что у Кремля есть два конкретных требования относительно продления зерновой инициативы. Об этом сообщает CNN.

Российская сторона назвала два требования для продления зерновой сделки. По словам Эрдогана, условия следующе:

Подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT

Страхование судов, используемых для перевозки зерна в порты Европы.

Эрдоган отметил, что Россия ежегодно экспортирует 120-130 млн тонн зерна, после подтверждения продажи деньги должны быть перечислены, однако российские банки отключены от системы SWIFT, и потому транзакции невозможны.

Кроме того, суда, перевозящие зерно, должны быть застрахованы, чтобы они могли перевозить товары в Европу и другие порты. Однако из-за введенных санкций "британская страховая компания не страхует суда", пояснил Эрдоган.

Напомним, что Дмитрий Леушкин, гендиректор и основатель Prime Group TM, объяснил, что будет с украинской кукурузой и пшеницей после того, как Эрдоган не договорился с Путиным.

Также сообщалось, что 4 сентября в Сочи состоялась встреча президентов Турции и России. Главной темой переговоров была зерновая инициатива. РФ готова к ее восстановлению после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.