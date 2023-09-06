Почему во время массированных обстрелов РФ взлетают 4-5 самолетов, а выпускается 1-3 ракеты

РФ преследует 2 цели: делать тренировочные полеты вместе с боевыми и имитировать большую ударную группировку. Но есть еще одна проблема с самим Ту-22М3, рассказал Фокусу авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Российская армия имеет значительное количество самолетов стратегической авиации. Однако в последнее время бывает так, что с российских аэродромов взлетает сразу 4-5 бомбардировщиков, но дальше происходит пуск 1-3 ракет. Фокус обратился к авиационному эксперту Анатолию Храпчинскому, чтобы узнать, почему так происходит.

После лет эксплуатации Россией стратегических бомбардировщиков, было обнаружено, что Ту-22М3 имеет значительные недостатки в управлении, рассказал Фокусу Анатолий Храпчинский.

"Самолет Ту-22М3 может одновременно нести до трех ракет Х-22 или Х-32. Вполне логично было бы действительно запускать два самолета: отстрелялись и вернулись. ... Но с целью предотвращения авиационных инцидентов и летно-технических характеристик Ту-22М3 рекомендовано выполнять полеты только с одной ракетой — либо под фюзеляжем, либо на крыле. За определенное время эксплуатации самолета было решено, что это самый безопасный вариант эксплуатации", — объясняет авиаэксперт.

К тому же оккупантам нужно создать большую ударную группу и делать тренировочные вылеты вместе с боевыми.

Напомним, 30 августа российские войска атаковали Киев и другие украинские города в ходе массированного обстрела.

5 сентября в РФ завили о создании планирующих бомб ФАБ-1500, что создает новую угрозу для городов и военных.