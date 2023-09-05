США пытаются сорвать встречу Путина и Ким Чен Ына в России, — СМИ (видео)

По словам военного аналитика Шона Белла, Северная Корея может предложить РФ оружие из своего винтажного арсенала 60-х годов, и неизвестно, применимо ли оно на практике. Встречу двух руководителей государств-изгоев окружает завеса тайны.

США практически наверняка предпринимают попытки помешать главе КНДР Ким Чен Ыну провести встречу с Владимиром Путиным в РФ. Хотя на данный момент это пока еще предположение, сообщает Sky News.

Поездка связана с "паранойей" Ким Чен Ына по поводу его личной безопасности, отмечает британский военный аналитик Шон Белл. Однако высказывается и тревога по поводу того, к чему может привести оружейная сделка между РФ и Северной Кореей.

По словам аналитика, встреча может состояться во Владивостоке, поскольку и предыдущая встреча глав государств проходила в этом городе.

Цель поездки — переговоры о поставках оружия, в частности об артиллерийских боеприпасах и ракетах.

"Бен Уоллес, наш бывший министр обороны, говорил, что Путину приходится умолять Северную Корею о поставках вооружений. Конечно, многое из того, что у них есть — это винтажный арсенал 60-х годов. Поэтому неизвестно, применимо ли такое оружие на практике", — отметил Белл.

Он также добавил, что самое интересное, по его мнению, это то, что встречу двух руководителей государств-изгоев окружает завеса тайны.

По словам аналитика, прежде Пхеньян поставлял ракеты и артиллерийские снаряды ЧВК "Вагнер"

"Ким Чен Ын не согласился бы на такую поездку, если бы она не была сверхсекретной. То, что информация об этом предается огласке — свидетельство того, что США пытаются этому помешать", — пояснил эксперт.

В свою очередь, высказывается предположение, что в Северной Корее рассчитывают получить спутниковые технологии, чтобы запустить свои разработки на орбиту. Но в практическом отношении их запросы достаточно приземленные, отметил аналитик. Пхеньяну в первую очередь нужна продовольственная и прочая гуманитарная помощь, а также валюта.

Напомним, что Ким Чен Ын вновь появился на публике вместе с дочкой. Ким Чжу Э, которую называют наследницей северокорейского диктатора, сопровождала отца в Дня военно-морского флота.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын инспектировал ракетный завод в костюме из "Охотников за привидениями".