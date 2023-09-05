Leopard и Bradley не панацея, впереди идет пехота: СМИ рассказали о потерях контрнаступления ВСУ

По словам журналистов, медики из 47-й бригады говорят, что число потерь (убитыми и ранеными) исчисляется четырехзначными цифрами. Личный состав подразделения, участвовавшего в освобождении Работино с июля сократился до 25%.

Лишенные страха и видевшие смерть украинские защитники из элитных штурмовых подразделений идут в авангарде контрнаступления ВСУ. Их прогнозы отличаются от того, о чем говорят генералы и военно-политическое руководство после прорыва первой линии ВС РФ в районе Работино Запорожской области. Об этом пишет The Times.

"Чтобы воевать эффективно, нужно, вообще-то, бегать за смертью, а не позволять смерти бежать за тобой", — сказал 23-летний украинский военнослужащий из батальона "Скала", представившийся просто как "боец". По его словам, он готов к смерти только потому, что должен.

Журналисты пишут, что продолжительность жизни штурмовых бригад на передовой самая низкая. Личный состав подразделения упомянутого "бойца" с июля, когда оно присоединилось к операциям по освобождению Работино, сократился до 25%.

"90% ребят здесь погибнут тоже, — добавил он. — Мы это знаем. Конечно, мы прошли первую линию россиян. Но, еб*ный ад, какой ценой".

Населенный пункт Работино — это первая из трех линий обороны ВС РФ. Но бригадный генерал Александр Тарнавский, руководитель операций ВСУ на юге, в своем недавнем интервью западным СМИ заявил, что россияне израсходовали 60% ресурсов на оборону Работино, и выразил надежду на то, что до наступления октябрьских дождей Украине будет проще, чем прежде, перейти к следующему этапу контрнаступления — в направлении побережья Азовского моря.

Прежде возлагались надежды на то, что западная бронетехника (Leopard и Bradley) окажет решающее значение на поле боя. Однако первыми оборонительные рубежи приходится преодолевать пехоте, которая по ночам пробирается через минные поля, а затем уже идет черед западной бронетехники.

"Bradley и Leopard прекрасны до тех пор, пока не подрываются на мине и не могут двигаться. Дальше их атакует российская артиллерия", — сказал военнослужащий.

По его словам, главный урок, который ВСУ выучили за лето, состоит в том, что вначале атаки проводит пехота по ночам на своих ногах. А бронетехника появляется позже.

Успех этих высоко мотивированных штурмовых бригад может стать ключевым в дальнейших прорывах российских оборонительных построений.

Журналисты отмечают, что большие надежды, которые изначально возлагались на подразделения с западной бронетехникой, такие как 47-я механизированная бригада, рухнули, столкнувшись с реалиями на поле боя.

47-я бригада, которую готовили в Германии на БМП Bradley и танках Leopard, хвалили и западные, и украинские медиа еще до старта контрнаступления. Даже несмотря на отсутствие воздушной поддержки — ключевого элемента в военной доктрине НАТО.

Однако без воздушной поддержки и при ограниченных возможностях в том, что касается разминирования территории, в июне 47-я бригада понесла тяжелые потери на южном фронте.

В бронетранспортер М-113 поместили 24 раненых

Журналисты ссылаются на заявления медиков подразделения, которые говорят, что число потерь (убитыми и ранеными) исчисляется четырехзначными цифрами.

Бои были настолько ожесточенными, что в некоторых случаях численность команд медиков 47-й бригады сократилась наполовину из-за потерь, которые они понесли, эвакуируя раненых с фронта в Работино. Несмотря на то, что во время эвакуации используются бронемобили М-113 американского производства.

Одна из команд медиков рассказала, что два их М-113 были уничтожены при выполнении задачи возле Работино. Количество раненых, которые им приходилось вывозить за один раз, порой превышало возможности всей имеющейся бронетехники.

"Технически в М-113 помещается четыре раненых, — рассказал Тарас, врач, из одной из медико-эвакуационной команды 47-й бригады. — Как-то в июле мы погрузили 24 раненых в одну машину. Те июльские дни были самыми ужасными. Мы просто считали потери".

Тарас рассказал о российских бомбардировках Работино, которые продолжались спустя несколько дней после его освобождения. Интенсивность обстрелов разрушенного села была настолько высокой, что украинские военные могли передвигаться по нему только на бронетехнике в темное время суток.

"Шесть ночей назад мы получили задание вытащить убитых и раненых из "Брэдли", в который попал какой-то новый российский снаряд, — рассказал медик. — Я подошел как можно ближе и вытащил командира "Брэдли". У него не было ноги, но пламя прижгло ее, поэтому сильного кровотечения не было".

По его словам, вытащить наводчика не удалось, потому что его тело застряло в разрушенной башне.

"Водителю оторвало голову. Мы думали, что сможем забрать его тело, но потом начался обстрел и пришлось его там оставить, — объяснил медик. — Несмотря на все это, двигатель "Брэдли" все еще продолжал работать. Подобные сцены настолько часты в нашей жизни, что, кажется, мы утратили способность бояться".

Ужасы на южном фронте становятся повседневностью и притупляют страх, вместе с тем у военнослужащих все еще хватает эмоций, чтобы презрительно возразить тем в Украине и за границей, кто считал, что быстрая передача западной военной техники приведет к быстрым результатам в войне, конец которой на передовой видят немногие.

"Когда я слышу, как люди сидят на диванах дома или за границей и говорят: "О, у украинской армии теперь есть Bradley и Leopard, теперь они покажут россиянам, что к чему", — я хватаюсь за голову обеими руками", — сказал боец ВСУ. Я бы хотел, чтобы они приехали сюда и увидели реальность нашей борьбы".

Потери оккупационных войск

Генштаб ВСУ не публикует данные о потерях украинских защитников, но, по состоянию на 5 сентября, ориентировочные потери российских войск составляют 265 680 человек убитыми.

Напомним, что, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ прорвали первые рубежи обороны российских войск по большинству направлений. В Запорожской области оккупанты соорудили несколько оборонительных рубежей, но ВСУ постепенно эти укрепления пробивают.

Также сообщалось, что освобождение Клещиевки будет ударом для ВС РФ.