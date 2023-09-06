ВС РФ применяют химическое оружие: в ВСУ рассказали о тактике россиян (видео)

По словам заместителя начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, оккупанты учатся, осваивают новое оружие и во многих моментах действительно являются сложным соперником.

Вооруженные силы Российской Федерации применяют химическое оружие в Украине. Об этом рассказал заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайла Сергей Филимонов с позывным "Филя" в интервью "Украинской правде" от 5 сентября.

На вопрос журналиста о том, действительно ли оккупанты используют в Купянске ядовитые вещества, украинский защитник ответил утвердительно. По его словам, ВС РФ задействуют с этой целью беспилотники.

Сергей Филимонов отметил, что россияне запускают по нескольку дронов, один из которых сбрасывает в блиндаж или окоп газ хлорпикрин. После того как украинские военные начинают выходить наружу, чтобы не задохнуться, вражеские дроны начинают сбрасывать гранаты и ВОГи.

"Если есть раненые или убитые – вы вынуждены делать эвакуацию. Когда вы делаете на позициях эвакуацию, то в этот момент они начинают делать "мясной штурм", — объясняет военнослужащий.

Украинский защитник также рассказал, как можно противостоять подобной тактике. По его словам, нужно брать с собой на позиции противогазы, лучше маскироваться, использовать антидроновые пушки и иметь эффективную систему огня.

"Россияне очень растут, россияне учатся, осваивают новое оружие, новую тактику и во многих моментах они действительно становятся очень сложным соперником", — отметил "Филя".

Украинский военный о тактике применения оккупантами химического оружия

Напомним, 7 августа бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что российские РСЗО обстреляли позиции украинских войск в населенном пункте Новоданиловка (Ореховский район Запорожской области) боеприпасами с химическим веществом.

Ранее, 5 июля, военный с ником Shaleniy Tigr сообщил о применении оккупантами химического оружия в районе Бахмута Донецкой области.