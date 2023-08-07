Нарушение всех конвенций: на Запорожье россияне применили химические боеприпасы, — генерал

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, россияне предпринимают все возможное, чтобы остановить продвижение украинских сил. В ход, возможно, идут снаряды с хлорпикрином.

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Российские войска продолжают использовать химическое оружие, в нарушение всех конвенций. Накануне российские РСЗО обстреляли позиции украинских войск в населенном пункте Новоданиловка (Ореховский район Запорожской области) боеприпасами с химическим веществом. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем посте в Telegram предположил, что это был хлорпикрин.

"За прошедшие сутки противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (вероятно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали", — говорится в публикации.

По словам Тарковского, россияне предпринимают все возможное, чтобы остановить продвижение украинских сил. Но безуспешно.

Что известно о химоружии российских войск?

В начале прошлого месяца российские войска применили в Украине химическое оружие на основе вещества Льюизит, которое на военном сленге называют "Росой смерти". Спикер ВСУ на Таврическом направлении Алексей Дмитрашковский 4 июля рассказал, что наличие химоружие было отмечено на Бахмутском направлении.

От такого отравляющего вещества не защищает даже материал химзащиты и противогазов. Если вдохнуть воздух с высокой концентрацией Льюизита, это чревато отеком легких, либо некротической пневмонией.

Напомним, что ВСУ используют 120-мм снаряды производства Судана, которые были изготовлены в 2023 году. Накануне, 6 августа, в соцсетях появилось фото бойца, сделанное в Донецкой области, в руках которого была суданская мина. При этом корпорация, управляющая заводом-изготовителем, частично принадлежит собственникам из Ирана.

Также сообщалось, что в апреле 2023 года российский неонацист продемонстрировал в соцсетях химическое оружие, которое ВС РФ применяют против ВСУ.