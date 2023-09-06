Экипаж выжил: в Украине впервые подбит танк Challenger 2, – СМИ (видео)

Британский Challenger 2, вероятно, впервые был потерян на поле боя из-за удара противника. До этого был случай уничтожение этого танка в Ираке в результате "дружественного огня".

В сети появилось видео, на котором как утверждается, запечатлен горящий британский танк Challenger 2. Об этом пишет BBC 5 сентября.

По словам журналистов, подлинность упомянутых кадров практически не вызывает сомнений. Источник в одном из западных министерств подтвердил, что на видео действительно Challenger 2. Кроме того, танк можно узнать по характерным запасным бакам для горючего.

В Украине уничтожен первый танк Challenger 2

Украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко в комментарии изданию предположил, что украинские военные могли попасть под прицельный артиллерийский обстрел ВС РФ.

"Туда могли прилететь, например, снаряды с суббоеприпасами с инфракрасной наводкой, поражающие машины сверху", — сказал Тарасенко.

В статье говорится, что танки Challenger 2 находятся на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным источника издания в одном из западных оборонных ведомств, все четыре члена экипажа уничтоженного танка выжили.

Журналисты также упомянули о том, что это, вероятно, первый танк Challenger 2, потерянный в бою из-за вражеской атаки. До этого был случай уничтожение этого танка в Ираке в результате "дружественного огня".

Напомним, 2 сентября механик-водитель из состава десантно-штурмовых войск Вооруженных ВСУ описал Challenger как "снайперскую винтовку среди танков" и подчеркнул его дальнобойность и точность.

Ранее, 16 августа, Фокус писал о том, что в сети появилась фотография танка Challenger 2, на башне которого установлена решетка. В сети разгорелись жаркие дискуссии относительно того, почему в ВСУ пошли на такой шаг.