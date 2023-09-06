Новая атака БПЛА на РФ: взрывы прогремели в двух областях, – Минобороны

В российском оборонном ведомстве отчитались о якобы уничтожении беспилотников в Брянской и Белгородской областях. В атаке традиционно обвинили Украину.

В ночь на 6 сентября, территория Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в Telegram.

По данным ведомства, примерно в 21:00 над Белгородской областью РФ противовоздушная оборона сбила беспилотник.

Позже в Минобороны добавили, что примерно в примерно в 23:30 над территорией Брянской области был уничтожен еще один БПЛА. В обеих атаках российское министерство обвинило Украину.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что регион подвергся атаке дрона. Чиновник уточнил, что БПЛА был сбит над Навлинским районом.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — заявил Богомаз.

Местные власти Белгородской области атаку не комментировали.

Напомним, 4 сентября губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали беспилотниками Клинцовскую тепловую электростанцию.

Мы также сообщали, что 5 сентября, Москва подверглась атаке дронов. По данным Минобороны РФ, в Московской, Тверской и Калужской областях были сбиты дроны, которые двигались в направлении российской столицы.