На юге Украины может появиться пустыня из-за подрыва Каховской ГЭС, — Минобороны

По словам представителя оборонительного ведомства Владислава Дударя, специалисты делают разные прогнозы о том, что ждет в будущем Херсонскую область. Большинство из них позитивные, однако есть сценарии не совсем радостные.

Южным областям Украины может грозит опустынивание из-за осушения Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами ГЭС. Об этом заявил офицер Главного управления противоминной деятельности гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны Украины Владислав Дударь, сообщает "Укринформ" 6 сентября.

По его словам, сейчас существуют все риски того, что территория Украины станет полноценной пустыней. Специалисты начали делать первые прогнозы спустя 3 месяца после трагедии. При некоторых негативных сценариях, последствия для Херсонской области будут катастрофическими.

Представитель Минобороны отметил, что экологическая система южных областей Украины в основном антропогенна, поэтому из-за отсутствия ведения сельского хозяйства, осушение Каховского водохранилища может повлиять негативно на процесс опустынивания юга Украины.

При этом, не все эксперты считают, что территория, где проходило Каховское водохранилище, станет в результате аридизации пустыней.

Общее количество осадков, которое выпадает в Херсонской области, составляет до 400 миллиметров в год, в то время как пустыни Испании имеют до 200 миллиметров в год.

Напомним, 1 августа в Кабмине рассказали, как преодолевают последствия подрыва Каховской ГЭС. В течение двух месяцев после теракта специалистам удалось проложить десятую часть труб, которые нужны для восстановления водоснабжения 1 млн человек.

18 июля сообщалось, что ученые рассказали о находках на дне Каховского водохранилища. Отмечается, что там лежали исторические артефакты, которым 300-500 лет. Теперь соревнуются в скорости с "черными археологами", которые пытаются их отыскать и продать.