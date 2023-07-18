"Украинская Атлантида": ученые рассказали о находках на дне Каховского водохранилища (видео)

По свидетельствам ученых, они обнаружили на дне водохранилища исторические артефакты, которым 300-500 лет. Теперь соревнуются в скорости с "черными археологами", которые пытаются их отыскать и продать.

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После подрыва Каховской ГЭС на берегу и на отмелях Днепра обнаружили исторические артефакты времен Запорожской Сечи и более ранних времен. Украинские ученые начали исследовать казацкую лодку и монастырские пещеры, которые оказались на дне в результате затопления Великого Луга. О находках, которые обнаружили ученые, рассказала русская служба ВВС.

Агентство назвало находки на дне Каховского водохранилища "украинской Атлантидой". Указывается, что "Атлантиду" затопило 70 лет назад — тогда советская власть построила плотину. Под водой оказалось около 90 сел, а также 50 исторических памятников, которые ученые не успели исследовать. Между тем раньше здесь располагался так называемый Великий Луг — местность с несколькими Сечами, вокруг которых хозяйничали казаки.

На видео, созданном агентством, можно увидеть следующие артефакты:

казацкая лодка, возрастом 300-500 лет;

Казацкая лодка

монастырские пещеры;

Монастырские пещеры

остатки железнодорожного моста, который соединял остров Хортицу с берегом;

Железнодорожный мост на Хортицу

обломки затонувшей баржи с зерном.

Затонула баржа с зерном

Отмечается, что на берегу сейчас работают ученые вместе с правоохранителями. Правоохранители оберегают местность от "черных археологов", которые посягают на предметы старины: отыскивают их и продают на "черном рынке" древностей.

Несколько слов на видео говорит министр культуры Александр Ткаченко: "Уверен, у нас будет время провести исследования после того, как мы прогоним русских с левого берега. Было бы исторически правильно сохранить Великий Луг в той форме, каким он был в давние времена".

Однако чиновник отметил, что экологи утверждают: нельзя отказываться от экосистемы, которая сформировалась в течение последних 70 лет. Поэтому дамбу ГЭС скорее всего восстановят и времени на спасение артефактов есть только до победы.

Что отыскали на берегах Каховского водохранилища после подрыва ГЭС

Напоминаем, Россия совершила теракт на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. Оккупанты подорвали взрывчатку, в результате чего дамба была полностью разрушена и несколько тысяч тонн воды хлынуло вниз по Днепру.

В результате подъема воды на несколько метров населенные пункты по обе стороны Днепра были затоплены. Украинская власть начала эвакуацию с правобережья. Зато на левобережье россияне мешали спасению людей: граждане погибали, не в состоянии спастись.

Сейчас левобережье Херсонщины находится под контролем ВС РФ. Впрочем, бойцы ВСУ удается достать до баз оккупантов: например, на днях попали по яхт-клубу под Олешками, откуда российские подразделения пытались подобраться к Антоновскому мосту.