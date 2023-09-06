Россияне вывозят имущество из оккупированного Токмака из-за контрнаступления ВСУ, — ЦНС

По данным подполья, из-за сложной ситуации на южном фронте россияне начали обворовывать предприятия в Запорожской области. В ведомстве утверждают, что у ВС РФ разработан план вывоза других ценностей с оккупированной территории в случае дальнейших успехов ВСУ.

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области российские вооруженные силы вывезли оборудование из местного предприятия. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Из-за активного контрнаступления на южном фронте оккупанты начали действовать на территории Запорожской области, проводя разграбление местных предприятий. В Токмаке российские военные разграбили кузнечно-штамповочный завод.

"В настоящее время местными оккупационными властями разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае ухудшения ситуации для оккупантов", — отмечают в ЦНС.

Напомним, 28 августа Минобороны подтвердило, что украинские войска освободили Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед. По словам заместителя министра Анны Маляр, южное направление является основным для украинских защитников во время контрнаступления.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады рассказали о боях за Работино в Запорожской области. Также освобождение села Работино дает возможность организовать наступление на Токмак.

Военные аналитики рассказали Фокусу, что победа в Работино открыла ВСУ путь на Токмак и Мелитополь. Они отметили начало битвы за два крупных города — Мелитополь и Бердянск. Чтобы противостоять натиску ВСУ на юге, россияне вынуждены перебрасывать туда элитные подразделения с других точек фронта.