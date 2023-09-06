"Сливал" данные о HIMARS: в Германии судят информатора РФ из федеральной разведки

По словам журналистов, незадолго до разоблачения оперативника BND повысили до начальника службы безопасности персонала. Это дало ему возможность передавать в Москву также информацию об агентах, делая их уязвимыми для шантажа или подкупа.

Экс-сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) обвиняют в государственной измене, подозревая его в шпионаже в пользу России.Об этом сообщает Spiegel.

В декабре прошлого года правоохранительные органы разоблачили российского "крота", а теперь бывший высокопоставленный сотрудник немецкой разведки Карстен Л. стал объектом обвинений со стороны Генерального прокурора.

Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

По данным следствия, после нападения России на Украину в прошлом году Карстен Линке передал Москве информацию, полученную во время своей работы. Речь идет, в частности, о GPS данных, которые вывели бы россиян на места сосредоточения в Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS и немецкого ПВО IRIS-T. Федеральный прокурор объявил, что эта информация является государственной тайной.

Как сообщается, перед разоблачением оперативника BND его назначили начальником службы безопасности персонала, что позволило ему передавать информацию о агентах в Москву, подвергая их потенциальному шантажу или подкупу.

Через месяц после задержания Карстена, правоохранители задержали в аэропорту Мюнхена прилетевшего из США гражданина Германии Артура Эллера.

Напомним, что спецслужбы Польши обнаружили российскую шпионскую сеть. Задержаны шесть человек, которые должны были вести подрывную деятельность на железных дорогах и объектах критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что экс-преподавательница педуниверситета Драгоманова Евгения Бильченко корректировала огонь войск РФ в Киеве.