Великобритания передает Украине 23 разведывательные машины Scimitar: что известно

Десятки разведывательных машин пройдут ремонт и техническое обслуживание прежде чем отправиться в украинскую армию.

Компания Rheinmetall BAE Systems (RBSL) подготовит для поставки Украине 23 разведывательные машины Scimitar Mk.2. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты компании провели техническое обслуживание машин и провели ремонт. Также были проведены технические консультации и испытания машин на полигонах. В результате ремонта и обслуживания машины передают украинской армии. За 32 дня Украина получит 23 разведывательных машины Scimitar.

Поставка вооружения происходит со складов британской армии, которые размещены в Германии.

Что известно о Scimitar Mk.2?

Scimitar Mk.2 строили на основе приобретенного опыта операций в Афганистане и Ираке. Машину модернизировали для боевых действий в условиях городской застройки, где есть вероятность подрыва на самодельных взрывных устройствах. Поэтому внутрь установили кресла, которые поглощают удар в случае подрыва на мине.

Кроме того, машина получила новую связь и систему позиционирования, кондиционирования, увеличенные баки, а также гусеницы с лучшей плавностью хода и дальностью. Для защиты от ручных гранатометов установили противокумулятивные решетки, а само бронирование усилили модулями Plasan. В качестве вооружения машина имеет 30-мм пушку RARDEN.

Напомним, Фокус разбирался, какое оружие произведет в Украине концерн BAE Systems. от гаубиц L119 до ракет Stirm Shadow.

18 августа СМИ писали, что компания Defence Munitions Beith остановила забастовки . Там производят ракеты, в том числе для Украины.