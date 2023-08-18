Помощь от Британии: рабочие завода, где производят ракеты для Украины, остановили забастовки

По словам журналистов, Министерство обороны Великобритании решилось на переговоры с работниками предприятия, которое изготавливает ракеты Storm Shadow и Brimstone для Украины.

Related video

На британском оружейном заводе Defence Munitions Beith, который производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для Украины, две недели продолжалась забастовка. Об этом пишет издание The Guardian.

По словам журналистов, предприятие в графстве Эйршир возобновило работу после того, как Министерство обороны Великобритании решилось на переговоры с работниками. Предполагается, что ведомство представит новые предложения по улучшению заработной платы и бонусы для сотрудников, которые выполняют "нерабочие" функции, такие как погрузка ракет. Обе стороны проведут переговоры в арбитражной и примирительной службе Acas, чтобы заключить сделку.

"Мы передаем этот спор в службу примирения Acas, которая поможет нам изучить потенциальные возможности, о которых мы можем договориться, чтобы найти решение. Это добровольный процесс, и он является четким показателем нашей готовности и намерения конструктивно и продуктивно взаимодействовать с GMB для решения этой проблемы", — сказал неназванный представитель Минобороны Великобритании.

Напомним, что 10 августа СМИ сообщали о забастовках сотрудников на предприятии GMB. На объекте Beith собираются и распределяются ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые Министерство обороны отправляет Украине.

В местном профсоюзе считают, что неквалифицированные рабочие тоже должны получать бонусы, как менеджеры и квалифицированные коллеги. Забастовку поддерживают 93% членов профсоюза.

Профсоюз опубликовал письмо Михаила Волынца, председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины, в котором говорится, что сотрудники Beith сыграли "решающую роль" в снабжении Украины боеприпасами.