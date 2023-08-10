Storm Shadow и Brimstone: в Великобритании готовят новые партии ракет для Украины, — СМИ

По словам журналистов, 50 рабочих, которые собирают ракеты для Украины, готовят забастовку. Но в Минобороны Британии считают, что она не повлияет на темпы поставок вооружений ВСУ.

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В Великобритании на объекте Defence Munitions Beith собирают новые партии ракет для ВСУ. Об этом пишет издание The Giardian со ссылкой на представителей Министерства обороны страны.

Отмечается, что заявление прозвучало на фоне планов рабочих предприятия устроить страйк в связи с неправильными выплатами за работу. Однако в Министерстве заявили, что есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, а потому двухнедельная забастовка никак не повлияет на работу завода и поставки вооружений Украине.

"Эти забастовки не повлияют на нашу способность обеспечивать Украину боеспособностью", — рассказал журналистам источник.

Сообщается, что на объекте Beith собираются и распределяются ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые Министерство обороны отправляет Украине.

Что касается забастовки, то она начнется 21 августа. Более 50 членов шотландского профсоюза GMB будут страйковать на протяжении двух недель. Ранее они уже бастовали 4 дня, но это не привело к решению конфликта. В профсоюзе считают, что неквалифицированные рабочие тоже должны получать бонусы, как менеджеры и квалифицированные коллеги. Забастовку поддерживают 93% членов профсоюза.

Профсоюз опубликовал письмо Михаила Волынца, председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины, в котором говорится, что сотрудники Beith сыграли "решающую роль" в снабжении Украины боеприпасами.

"Поставки, которые вы обеспечиваете, являются спасением для мирных жителей в городах, которые постоянно атакуют российские войска, а также для отважных украинских военных на передовой", — написал Волынец.

Напомним, что 9 августа Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1. Также Украина получит еще пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка.

Кроме того, 9 августа стало известно, что ВСУ передали "умные" системы SurveilSPIRE с дронами. Берлин подтвердил очередную поставку специальных разведывательных комплексов, причем отправка будет происходить напрямую, а не через производителя Rheinmetall.

Также 8 августа сообщалось, что США могут выйти на производство 1 млн 155-мм снарядов в год к 2025. Нарастить такой объем выпуска артиллерийских боеприпасов помогут новые технологии производства. В частности планируется оптимизировать производство гильз к 155-мм снарядам.