Учения Blue-Strike: Китай продемонстрировал возможности субмарины Type 039

Подводная лодка оснащена дальнобойными противокорабельными ракетами YJ-8, которые способны поражать надводные цели на расстоянии до 80 км. По некоторым данным, Китай планирует к 2025 году выпустить 25 субмарин класса "Юань".

Одновременно с комбинированными учениями вооруженных сил Китая и Таиланда в Сиамском заливе проводятся военно-морские учения Blue-Strike 2023, в которых принимает участие ударная подводная лодка класса "Юань" Type 039. О том какие возможности продемонстрировала китайская субмарина рассказали обозреватели Zona Militar в публикации от 5 сентября.

Комбинированные учения Blue Strike-2023 пройдут с 3 по 10 сентября в Сиамском заливе, в ходе которых Type 039 примет участие в противолодочной, противокорабельной и других военно-морских операциях. Сообщается, что это уже пятые двусторонние военно-морские учения такого класса, проводимые с 2010 года.

Помимо упомянутой субмарины, в учениях задействованы десантный корабль Type 071 "Симингшан", фрегат с управляемыми ракетами Type 054А "Аньян", корабль материально-технического обеспечения Type 903А "Чаоху", подразделение морской пехоты и десантное вертолетное подразделение.

Подводная лодка класса "Юань"

Type 039 — обычная ударная подводная лодка китайского производства, состоящая на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ее длина составляет 76 м, водоизмещение — 2 200 т, а экипаж состоит из 57 человек.

Субмарина оснащена дизель-электрической силовой установкой с системой AIP, позволяющей ей длительное время действовать без всплытия.

Вооружение состоит из шести торпедных аппаратов Yu-4 калибра 533 мм, в который используется самонаводящаяся торпеда китайского производства. Скорость снаряда достигает 74 км в час. Также подлодка вооружена противокорабельными ракетами YJ-8. Она способна поражать надводные корабли на расстоянии до 80 км. Ракета дозвуковая и несет боевую часть массой 165 кг. Для минных операций вместо торпед подводная лодка может нести от 24 до 36 морских мин, доставляемых через торпедные аппараты.

В качестве основного средства наблюдения на субмарине установлен среднечастотный гидролокатор, размещенный в носовой части подводной лодки, с пассивным и активным режимами, который используется как для поиска, так и для атаки. Этот гидролокатор является китайской разработкой французского гидролокатора Thomson-CSF TSM-2233 и способен одновременно сопровождать от 4 до 12 целей в зависимости от функции, для которой он используется.

Отметим, что еще в 2021 году Конгресс США предположил что к 2025 году Китай сможет выпустить около 25 подводных лодок класса "Юань". По мнению некоторых экспертов, такое количество субмарин может создать угрозу интересам Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 14 марта резко отреагировал на решение тихоокеанского военного альянса AUKUS продать Австралии три атомные подводные лодки типа Virginia с конвенциональным оружием. По его словам, союз AUKUS является проявлением "типичного менталитета времен холодной войны".