"Для пропаганды нет ничего святого": Юсов рассказал, как РФ использует ИПСО против Украины

По словам представителя ГУР, в Кремле по-прежнему пытаются расколоть украинскую общественность и осуществляют попытки подрыва доверия к ВСУ и власти. Свои нарративы РФ продвигает и на Западе.

Помимо битв на передовой, сейчас проходит активная фаза информационной войны, где Российская Федерация пытается перехватить инициативу и использует для этого самые разнообразные методы. О них рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в интервью "Укринформ" 6 сентября.

По его словам, ключевые направления российской пропаганды и специальных информационно-психологических операций против украинцев не меняются: попытка демотивировать народ, расколоть общественность и подорвать доверие к ВСУ и власти.

В начале полномасштабного вторжения противник уже пытался их использовать, однако это не помогло и народ оставался сплоченным. Сейчас россияне вновь активизировались.

"Россия также использует разные болезненные темы, в том числе трагедии семей военнопленных. Обратите внимание, с каким зверским маниакальным вкусом они подхватывают и транслируют все, даже самые маленькие, публичные акции семей украинских военнопленных. Для русской пропаганды нет ничего святого. Демотивировать и расколоть украинцев – это их задача. И, к сожалению, в Украине есть люди, которые сознательно или безотчетно продолжают время от времени подхватывать российские пропагандистские нарративы", — считает Андрей Юсов.

Также информационная война распространяется и на Запад, где Кремль пытается подорвать веру в победу Украины, отметил представитель ГУР. Основные мотивы заключаются в якобы усталости Запада от войны, а также масштабы РФ, которую якобы невозможно победить.

Это влияет на иностранцев, но значительно меньше, чем им хотелось бы, ведь тратятся огромные деньги на шпионские сети, информационные кампании, на агентов влияния.

"Россия остается на этом поле очень активной, продолжает тратить серьезные ресурсы и открывать для себя новые направления давления на партнеров Украины. Например, последние события в Африке. Можно абсолютно четко утверждать, что за ними стоит Россия и пытается использовать это, как влияние на европейских партнеров Украины для уменьшения их поддержки", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 18 августа сообщалось, что в Польше нашли шпионов, которые работали на РФ. Среди задержанных были и граждане Украины. Их находили при помощи русскоязычных Telegram-каналов, где беженцы ищут жилье или работу.