Контрразведка СБУ и ГУР: Economist о программе ликвидации врагов Украины

Украина начала ликвидировать врагов с 2015 года, когда были убиты "Гиви", "Моторола" и Захарченко. Цель спецназовцев не "слепой террор", а вытеснение оккупантов с украинской земли.

На вопрос журналистов, нужно ли Украине создавать аналог "Моссада" глава Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов заявил: "нам это не нужно. Он уже существует". The Economist рассказывает, как работает украинская машина для ликвидации врагов.

Статья начинается с истории того, как некие офицеры из группы "Кавказ" отслеживали мэра-коллаборната Великого Бурлука на Харьковщине Евгения Юнакова в течение месяца. Спецназовцы следили за Юнаковым: где он делал покупки, когда и куда переезжал, насколько его защищают оккупанты. А потом его машину взорвут, а офицеры будут оставаться на оккупированных территориях вплоть до освобождения Харьковской области.

За 18 месяцев полномасштабной войны таких как Юнаков было ликвидировано десятками. Украина официально замалчивает свою причастность к убийствам. Но как пишут в издании, "мало кто сомневается во все более компетентной подписи украинских спецслужб".

"Любой человек, который предает Украину, стреляет по украинцам или запускает ракеты по украинцам, должен понимать, что за ним следят и он будет привлечен к ответственности", — говорит офицер ГУР Андрей Черняк.

В современной Украине ликвидация врагов идет как минимум с 2015 года, когда СБУ создала новый орган после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Элитное 5 управление контрразведки начало свою жизнь как диверсионная группа. Тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко говорит, что все изменилось после того, как руководство государства решило, что заключения коллаборационистов недостаточно.

"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно уничтожить террористов. Нам нужно было принести им войну", — рассказывает Наливайченко.

Так в 2015 и 2016 году были уничтожены:

Михаил Толстых он же "Гиви";

Арсен Павлов он же "Моторола";

главарь "ДНР" Александр Захарченко.

В издании утверждают, что пятое управление СБУ играет центральную роль в операциях против РФ. К тому же Служба безопасности имеет в 5 раз больший бюджет, чем ГУР. Иногда операции имеют целью поднять дух украинцев, но в основном наказать врагов. В частности, в июле 2022 был убит Станислав Ржицкий, бывший командир подводной лодки, который выпустил ракеты по Виннице из-за чего погибло 38 украинцев. Его застрелили во время пробежки в парке в Краснодаре.

В ГУР настаивают, что основная цель не "слепой террор", а вытеснить оккупантов с украинских земель. А для этого используются все имеющиеся средства.

Напомним, 22 августа в ГУР рассказали, кто является целью батальона "Шаман", который действует в Украине и за ее пределами.

9 августа британские СМИ писали, что спецподразделение ГУР открыло охоту на российских генералов.