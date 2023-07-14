"Это уже существует": Буданов рассказал, как ликвидируют врагов Украины за границей

По словам руководителя ГУР, в Украине существует аналог израильского Моссада.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что нам не нужно создавать аналог израильского Моссада для ликвидации врагов за границей. Такая структура уже существует. Об этом глава ГУР заявил в интервью агентству Reuters.

"Если вы спрашиваете о Моссаде, знаменитом уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", — сказа он.

О Буданове в российских СМИ говорят с ненавистью. Как отмечает Reuters, его изображают закулисным вдохновителем усилий по нанесению ответного удара по России.

Российские СМИ сообщили, что в апреле суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме.

Попытки покушений на Буданова

С тех пор как он возглавил шпионскую службу, на него было совершено множество неудачных покушений, в том числе неудачный взрыв автомобиля, в результате которого нападавший был взорван.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попытки, но повторюсь — все напрасно", — сказал он.

В конце мая был нанесен воздушный удар по его штабу на Рыбальском полуострове в Киеве, что вызвало сообщения российских СМИ о том, что он был тяжело ранен. Буданов преуменьшил значение.

"Это была не первая их попытка. Но, как видите, мы снова здесь, в основных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, как люди ходят и работают", — добавил он.

Напомним, 14 июля писал о том, что Буданов рассказал о связях разведки в Кремле. По словам главы ГУР, в 2014 году Украина полностью проиграла информационную войну, однако сейчас преимущество на нашей стороне. Киеву известно обо всем, что планирует Москва.

Ранее, 11 июля сообщалось, что во время мятежа "вагнеровцы" дошли до одной из ядерных баз РФ. Кирилл Буданов отметил, что наемники хотели получить доступ к небольшими ядерным устройствам советского производства.