"Нужно еще подождать": в ГУР не могут подтвердить гибель Евгения Пригожина, — Юсов

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в ГУР согласны лишь с тем, что в авиакатастрофе 23 августа погибли один из руководителей "вагнеровцев" Дмитрий Уткин, а также другие пассажиры самолета.

В ГУР Минобороны Украины пока не могут на 100% подтвердить гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в интервью "Укринформу".

По его словам, в ГУР согласны с тем, что в авиакатастрофе 23 августа погибли один из руководителей "вагнеровцев" Дмитрий Уткин, а также другие пассажиры самолета.

"Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается устроителей, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", — сказал Юсов, отвечая на вопрос журналиста касательной этой темы.

Он отметил, что для стопроцентного подтверждения смерти Пригожина "нужно еще некоторое время подождать". Оперировать нужно лишь проверенными фактами.

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший Евгению Пригожину. По данным Grey Zone, его сбила российская ПВО. Все 10 человек, находившихся на борту, погибли.

Также отметим, что у Зеленского отреагировали на гибель Пригожина. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, демонстративное устранение основателя ЧВК "Вагнер" говорит о том, что его мятеж слишком сильно напугал главу Кремля Владимира Путина.

Уже 24 августа в России официально признали смерть Евгения Пригожина. Большинство пассажиров упавшего самолета находились в базе проекта "Миротворец". Они были наемниками ЧВК "Вагнер", а также связаны с фирмами Евгений Пригожина.