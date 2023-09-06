Провел 2 года в плену у оккупантов: умер религиовед Игорь Козловский

Причиной смерти ученого стал сердечный приступ. Игорь Козловский возглавлял Центр религиоведческих исследований.

Умер религиовед, ученый, кандидат исторических наук Игорь Козловский, который 2 года провел в плену террористов "ДНР". Он возглавлял Центр религиоведческих исследований и более 25 лет работал на кафедре философии Донецкого национального технического университета.

О смерти ученого сообщила украинский философ и религиовед, профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Филипович. По ее словам, причиной смерти стал сердечный приступ.

"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в мир иной Игорь Козловский", — написала она.

Игорь Козловский до войны жил в Донецке и 25 лет проработал в Донецкой областной государственной администрации главным специалистом по делам религии и преподавал на кафедре философии Донецкого национального технического университета.

После оккупации Донецка он остался в городе, чтобы ухаживать за парализованным сыном, но в январе 2016 года его задержали возле его дома. Игоря Козловского обвинили в хранении дома боеприпасов и "приговорили" к лишению свободы на 2 года и 8 месяцев. Сам религиовед говорил, что террористам не нравились его связи с проукраинскими студентами.

В плену Козловский подвергался пыткам. 27 декабря 2017 года, спустя два года заключения, его удалось освободить из плена.

Освобождение Игоря Козловского из плена

Напомним, что ВСУ взяли в плен 19 солдат ВС РФ без единого выстрела. По словам одного из участников операции, оккупантов два дня подряд посылали на одну и ту же позицию, где они сдавались украинским военным.

Ранее сообщалось, что украинский медик потроллил оккупанта, напевая "гимн Люфтваффе". Пленный россиянин во время хирургической операции едва не до смерти испугался, услышав нацистский гимн, который намугикал украинский медик, доставая из него пулю.