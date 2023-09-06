"Нужно победить российское зло": Зеленский показал кадры удара по Константиновке (видео, фото)
Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрела рынка в Константиновке известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. В МВД заявили, что ранения получили 28 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар ВС РФ по Константиновке в Донецкой области. В результате атаки российской артиллерии погибли 16 человек. Об этом он написал у себя в Telegram.
"В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", — отметил Зеленский.
По его словам, миру нужно помнить, что когда он хочет иметь дела с чем-то российским, он закрывает глаза на реальность, а именно на "наглость зла, дерзость подлости.
"Как можно быстрее надо победить это российское зло", — отметил президент.
Также он опубликовал видео, на котором можно увидеть удар по рынку в Константиновке.
Обстрел Константиновки: реакция премьер-министра Украины
Кроме того, на обстрел Константиновки отреагировал глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Премьер сообщил, что среди погибших также есть один ребенок.
"В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранены", — отметил Шмыгаль.
Он заявил, что пожар, который возник на месте "прилета", был локализован. Сотрудники экстренных служб помогают пострадавшим.
"Российские войска – это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливое возмездие", — заявил премьер-министр.
Обстрел Константиновки: реакция МВД Украины
Затем глава МВД Украины Игорь Клименко у себя в Telegram сообщил, что в результате удара ВС РФ по Константиновке пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших – спасатель.
"Происшествия оперативно ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров. Повреждено около 30 торговых павильонов", — написал он.
По его словам, работа экстренных служб продолжается.
Напомним, что днем 6 сентября российские оккупанты обстреляли населенный пункт Константиновка Донецкой области.