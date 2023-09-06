"Нужно победить российское зло": Зеленский показал кадры удара по Константиновке (видео, фото)

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрела рынка в Константиновке известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. В МВД заявили, что ранения получили 28 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар ВС РФ по Константиновке в Донецкой области. В результате атаки российской артиллерии погибли 16 человек. Об этом он написал у себя в Telegram.

"В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", — отметил Зеленский.

По его словам, миру нужно помнить, что когда он хочет иметь дела с чем-то российским, он закрывает глаза на реальность, а именно на "наглость зла, дерзость подлости.

"Как можно быстрее надо победить это российское зло", — отметил президент.

Также он опубликовал видео, на котором можно увидеть удар по рынку в Константиновке.

Обстрел Константиновки: реакция премьер-министра Украины

Кроме того, на обстрел Константиновки отреагировал глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Премьер сообщил, что среди погибших также есть один ребенок.

"В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них 1 ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранены", — отметил Шмыгаль.

Он заявил, что пожар, который возник на месте "прилета", был локализован. Сотрудники экстренных служб помогают пострадавшим.

"Российские войска – это террористы, которым не будет прощения и покоя. За все придет справедливое возмездие", — заявил премьер-министр.

Обстрел Константиновки: реакция МВД Украины

Затем глава МВД Украины Игорь Клименко у себя в Telegram сообщил, что в результате удара ВС РФ по Константиновке пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших – спасатель.

"Происшествия оперативно ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров. Повреждено около 30 торговых павильонов", — написал он.

По его словам, работа экстренных служб продолжается.

Напомним, что днем 6 сентября российские оккупанты обстреляли населенный пункт Константиновка Донецкой области.