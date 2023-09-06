РФ хочет показать, что может вести войну годами: в ГУР назвали преимущества и проблемы врага

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, у РФ большие проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. Также Кремль не готовит россиян к тотальной мобилизации.

Россия имеет проблемы с вооружениями, но у нее большой мобилизационный потенциал. ОБ этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "Укринформу".

Юсов отметил, что Кремль хочет всем показать, что Россия способна вести войну с Украиной годами.

"Внешне режим Путина пытается доказать, что они могут годами продолжать войну против Украины, но на самом деле эта информация преувеличена с целью пропаганды", — сказал он.

Однако, по его словам, у российского военно-промышленного комплекса очень ограниченные возможности. К примеру, сейчас ВПК РФ ориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники.

"Возможности глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились из-за введения санкций", — сказал он.

Представитель ГУР также отметил, что у РФ большие проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. И нет той стороны, которая могла бы помочь ей решить эти проблемы.

С другой стороны, как отметил Юсов, у России остается огромный мобилизационный потенциал, а потому недооценивать ее нельзя. Однако в Кремле пытаются убедить граждан РФ в том, что вокруг ничего не происходит, а война – где-то далеко.

"То есть россияне не готовят свое общество к полноценной мобилизации. Даже если бы такая мобилизация сейчас произошла, они боятся последствий и общественных настроений, а также имеют проблемы с обеспечением", — сказал он.

Напомним, что в том же интервью Юсов заявил, что в ГУР не могут подтвердить гибель Евгения Пригожина. По его словам, в ведомстве согласны лишь с тем, что в авиакатастрофе 23 августа погибли один из руководителей "вагнеровцев" Дмитрий Уткин, а также другие пассажиры самолета.