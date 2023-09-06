Усиливают мобилизацию: банки в ОРДЛО передают информацию о клиентах в военкоматы РФ

По данным Луганской ОВА, российские оккупанты собираются объявить масштабную мобилизацию после того, как будут завершены псевдовыборы.

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Банки, расположенные в оккупированной части Луганской области, начали предоставлять данные клиентов оккупационным военкоматам с целью подготовки к предстоящей мобилизации.Об этом сообщил начальник Луганского ОВА Артем Лысогор.

"Отделения банков, действующих в так называемой "ЛНР", начали предоставлять информацию о своих клиентах к военкоматам, где готовятся к очередной волне принудительной мобилизации", — написал он в телеграмме.

Лысогор заметил, что российские власти планируют объявить мобилизацию после завершения голосования на так называемых "выборах".

"Итак, в банках начали звонить клиентам, чтобы те пришли в отделение для проверки информации о себе, которая и будет передаваться в соответствующие структуры. Особое внимание будет уделяться бывшим сотрудникам органов внутренних дел", — добавил он.

Напомним, что 31 июля американский Институт изучения войны сообщил, что граждане России поджигают военкоматы на территории РФ, а также в оккупированном Крыму. Однако это далеко не все случаи поджога военкоматов, которые произошли за несколько дней. По данным росСМИ, за неделю было совершено не менее 8 попыток поджечь здания военных комиссариатов России.