Сравнение со Сталинградом и Курском: Путин почти признал, что ведет войну в Украине, — ISW

По словам американских аналитиков, кремлевский руководитель проводит прямые параллели между битвами в Украине и известными сражениями Второй мировой.

Президент РФ Владимир Путин близок к признанию того, что Россия ведет войну. Начиная с 24 февраля 2022 года Кремль использовал применительно к полномасштабному вторжению в Украину эвфемизм "специальной военной операцией". Об этом сообщает "Институт исследования войны" (ISW) в сводке от 5 сентября.

Однако по наблюдениям аналитиков, во своем недавнем выступлении президент РФ Владимир Путин ближе, чем любой другой российский чиновник, подошел к тому, чтобы назвать происходящее в Украине войной.

Посыл Путина российской аудитории состоял в том, что так называемая "операция" сводится к военным усилиям, отметили в американском аналитическом центре.

Он сравнил бои в Украине с советскими сражениями время Второй мировой, в том числе под Сталинградом и Курском.

Он также провел параллели между послевоенными программами, такими как помощь ветеранам после падения нацистской Германии и планами РФ после воображаемой победы в Украине.

"Эти прямые параллели между "специальной военной операцией" и Второй мировой войной, вероятно, наиболее близки к признанию Путиным или любым другим российским чиновником того, что в Украине идет настоящая война", — отметили в ISW.

Напомним, что в РФ продолжают рекрутировать добровольцев на фоне продолжающихся слухов о всеобщей мобилизации в РФ, также сообщили аналитики ISW.

Также отмечалось, что украинские защитники закрепляются в районе Работино и Вербового: аналитики ISW подтвердили успехи Украины.