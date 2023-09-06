Москва вербует добровольцев на фоне продолжающихся слухов о всеобщей мобилизации в РФ, — ISW

Власт некоторых регионов в РФ пообещали мигрантам предоставить российское гражданство в случае, если они подпишут контракт с Минобороны на прохождение воинской службы.

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В России продолжается активный набор добровольцев для участия в российско-украинской войне на фоне продолжающихся слухов о всеобщей мобилизации. Со ссылкой на российские источники аналитики из Института изучения войны (ISW) 5 сентября сообщили, что в августе резко активизировали работу по набору добровольцев на военную службу.

В качестве примера аналитики ISW привели ситуацию в Воронежской области. Местные власти якобы пообещали 120 тыс. рублей (1225 долларов США) добровольцам из области, которые подпишут контракт с Минобороны РФ до конца 2023 года. Кроме того они сообщили заключенным, что российское правительство объявляет помилование всем тем, кто идет воевать в Украину.

Интересная ситуация сложилась в Перми, Санкт-Петербурге, Волгограде, а также в Чувашской республике РФ. Там местные власти начали кампании по принуждению мигрантов к подписанию военных контрактов в обмен на российское гражданство.

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"Региональные чиновники выразили опасения, что российское правительство проведет волну "тотальной" мобилизации, если региональные власти не наберут достаточного количества добровольцев для прохождения военной службы", — отметили аналитики.

Также авторы материала обратили внимание на слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который назвал фейком появившийся в соцсетях приказ Минобороны РФ о проведении дополнительной мобилизации. Обозреватели пришли к выводу, что российские власти по-прежнему обеспокоены реакцией населения России на дальнейшую мобилизацию.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о присяге для так называемых добровольцев. Согласно документу, все члены добровольческих формирований и территориальной обороны обязаны будут приносить присягу перед государственным флагом Российской Федерации.