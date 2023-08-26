Указ Путина: российские наемники и "добровольцы" будут приносить присягу под флагом РФ

Западные обозреватели отметили, что добровольцы в РФ — это как правило наемники вооруженных формирований, которые технически запрещены в стране.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому участники так называемых добровольческих формирований и территориальной обороны будут приносить присягу перед государственным флагом РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе Кремля 25 августа.

В тексте документа сказано, что нововведение призвано сформировать "духовно-нравственные основы защиты Российской Федерации, ее независимости и конституционного строя".

Указ затрагивает и те группы, которые содействуют выполнению поставленных перед Вооруженными силами РФ задач. Бойцы таких формирований теперь должны будут принести клятву верности Российской Федерации, "строго выполнять приказы своих командиров и начальства, добросовестно выполнять свои обязательства".

Обозреватели The Defence Post отметили, что понятие "добровольческие формирования" в РФ обычно обозначает наемнические группы, которые технически запрещены в стране. В таком контексте заявил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, юридически частной военной группы "Вагнер" не существует.

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Отметим, указ был подписан Путиным спустя два дня после гибели в авиакатастрофе руководителя группировки "Вагнер" Евгения Пригожина. При этом сам глава Кремля прокомментировал смерть руководителя "вагнеровцев" и заявил, что он был человеком сложной судьбы, у которого "были серьезные ошибки в жизни".

Напомним, по мнению британской разведки гибель Евгения Пригожина скорее всего разрушит группировку "Вагнер". Этому также будет способствовать и смерть основателя и полевого командира группы Дмитрия Уткина, а также начальника отдела материально-технического обеспечения Валерия Чекалова.