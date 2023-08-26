Указ Путіна: російські найманці та "добровольці" складатимуть присягу під прапором РФ

Західні оглядачі зазначили, що добровольці в РФ — це зазвичай найманці збройних формувань, які технічно заборонені в країні.

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Президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким учасники так званих добровольчих формувань і територіальної оборони складатимуть присягу перед державним прапором РФ. Відповідний документ опубліковано на офіційному ресурсі Кремля 25 серпня.

У тексті документа сказано, що нововведення покликане сформувати "духовно-моральні основи захисту Російської Федерації, її незалежності та конституційного ладу".

Указ зачіпає і ті групи, які сприяють виконанню поставлених перед Збройними силами РФ завдань. Бійці таких формувань тепер повинні будуть скласти клятву вірності Російській Федерації, "суворо виконувати накази своїх командирів і начальства, сумлінно виконувати свої зобов'язання".

Оглядачі The Defence Post зазначили, що поняття "добровольчі формування" в РФ зазвичай позначає найманські групи, які технічно заборонені в країні. У такому контексті заявив і прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. За його словами, юридично приватної військової групи "Вагнер" не існує.

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Зазначимо, указ Путін підписав через два дні після загибелі в авіакатастрофі керівника угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина. Водночас сам глава Кремля прокоментував смерть керівника "вагнерівців" і заявив, що він був людиною складної долі, у якого "були серйозні помилки в житті".

Нагадаємо, на думку британської розвідки, загибель Євгена Пригожина найімовірніше зруйнує угруповання "Вагнер". Цьому також сприятиме і смерть засновника та польового командира групи Дмитра Уткіна, а також начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Валерія Чекалова.