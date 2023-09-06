"И бабушки были, и дедушки": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали об убийствах мирных украинцев (видео)

"Вагнеровцы" вспомнили, как добивали раненых детей и их матерей и, как зачищали села, расстреливая пожилых людей.

Двое бывших бойцов ЧВК "Вагнер", которых завербовали в Иркутской области, рассказали о том, как "вагнеровцы" зачищали украинские села и убивали мирных жителей. Об этом сообщает проект "ГУЛАГу. Нет".

Показания "вагнеровца" Максима Зеленова

По словам одного из "вагнеровцев" — Максима Зеленова, в лагере боевого слаживания заключенных заставляли таскать камни.

"Один пацан отказался, и все его убили. Прямо при нас его палками забили. Он еще был жив, но его привязали с дерева, и всем сказали, если к нему подойдете — вам пизда. Расстреливали при мне людей, прямо в затылок из автомата", — рассказал Зеленов.

По его словам, на фронт прибыли более полутысячи заключенных и все они погибли.

Также оккупант рассказывает, что во время зачистки одного из населенных пунктов экс-заключенные убили несколько десятков мирных жителей.

"Ебаш*ш всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. Мы человек 40 убили, наверное. Это было мирное население. Позади нас стояли люди в балаклавах, если назад пойдешь, тебя тоже убьют. Это называлось "обнуление", — рассказал Зеленов.

Показания "вагнеровца" Алексея Чернявского

Другой заключенный, Алексей Чернявский, рассказал, что видел, как своих расстреливали свои.

"Побег — расстрел. С чем-то не согласен — "обнуление". Я видел один расстрел: парень сбежал, его поймали, избили, потом — прострелили колени, чтобы мучился, а потом — пуля во лбу", — рассказал Чернявский.

Также "вагнеровец" рассказал, что когда они проходили обучение, командиры среди них искали тех, кто будет убивать женщин и детей.

"Видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Дети там плакали. Мы зашли, там была женщина и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог, вышел оттуда. Приказ выполнили другие люди из моей группы, они убили тех, кто там плакал. Они плакали от ранения, просили помощи, но, наоборот, их добили. Женщине лет 35, девочке лет семь", — рассказал Чернявский.

Напомним, что 17 апреля, в сети появилось интервью, в котором экс-"вагнеровец" Азамат Улдаров признался в расстреле мирных жителей в Украине, в частности детей.

Ранее сообщалось, что OSINT-исследователи установили личные данные "вагнеровцев" Азамата Улдарова и Алексея Савичева, которые признались в убийстве украинских детей. Как оказалось, преступники являются бывшими заключенными, помилованными российским президентом Владимиром Путиным.