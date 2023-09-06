Минобороны РФ предложило ставить заключенных на воинский учет, — росСМИ

По информации журналистов, Минобороны РФ предложило внести изменения в "Положение о воинском учете". Согласно документу, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат.

Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных. Проект изменений в положение об учете опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает ТАСС.

Так, изменения подразумевают исключение из 15-го пункта "Положения о воинском учете" подпункта, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.

Согласно документу, лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях без явки в военкомат.

Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие "особого воинского учета".

"Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы", — указано в проекте.

Тюрьмы и колонии будут формировать списки военнообязанных заключенных, а также вносить в них изменения по мере этапирования или освобождения осужденных и передавать в военкоматы.

Также предлагается сверять списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов предлагается не реже одного раза в год.

До вступления законов в силу их должен одобрить Совфед и подписать Путин.

Напомним, 28 августа сообщалось, что ФСБ РФ обвинила экс-дипломата США в сборе данных о мобилизации. По версии российских силовиков, Роберт Шонов якобы передавал информацию сотрудникам политического отдела о том, как мобилизация в РФ может воздействовать на протестные настроения граждан в преддверии президентских выборов в 2024 году.

Ранее, 15 августа Фокус писал, что в связи с увеличившимся недовольством в Российской Федерации, публичная мобилизация не проводится официально, однако продолжаются скрытые мероприятия в этом направлении.