17 погибших, жертв опознают по ДНК: ГСЧС завершила работы после обстрела Константиновки (видео)

По словам главы МВД Игоря Клименко, сотрудники ДНК-лабораторий взяли пробы ДНК у погибших, теперь эту же процедуру пройдут и родственники. Очевидцы рассказали, что удар по городскому рынку произошел в час-пик.

В городе Константиновка Краматорского района Донецкой области к вечеру 6 сентября сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательную операцию после удара российской ракетой С-300. Итог трагедии по состоянию на 18:00 подвел глава МВД Игорь Клименко в Telegram-канале.

В результате обстрела рынка в Константиновке, который произошел примерно в 14:00, погибли 17 человек, еще 32 получили ранения.

Спасатели в спешном порядке устранили пожар площадью 300 кв. м, в итоге были повреждены около 30 торговых павильонов, линии электропередач, административное здание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили.

Обстрел в Константиновке: проводят идентификацию жертв

Представители властей идентифицируют погибших в ДНК-лабораториях города, уточнил министр Клименко в эфире телемарафона.

"ДНК-лаборатории взяли соответствующие образцы ДНК у погибших, а теперь — у родственников. Некоторые тела разорвало, мы сейчас складываем и пытаемся идентифицировать все эти тела в морге", — сказал Клименко.

По его словам, родственникам, потерявшим связь с близкими, следует обратиться в подразделения полиции, которые работают непосредственно рядом с местом обстрела.

Министр уточнил, что среди погибших и раненых — практически все местные жители. Самая старшая из погибших — женщина 1940 года рождения, самый молодой — 2005-го.

Последствия обстрела рынка в Константиновке Последствия обстрела рынка в Константиновке Последствия обстрела рынка в Константиновке Последствия обстрела рынка в Константиновке

Обстрел Константиновки: видео удара по рынку в час-пик

Президент Владимир Зеленский выложил видео удара и уточнил, что оккупационные войска применили артиллерию. По его словам, обстрелу подвергся "обычный рынок с магазинами и аптекой".

По словам очевидцев произошедшего, на рынке в Константиновке был час-пик. Зеленский назвал удар умышленным, поскольку рядом не было воинских частей, и выразил соболезнования людям, потерявшим близких.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что среди погибших также есть один ребенок. Однако впоследствии информацию об этом не подтвердил министр Клименко, объяснив, что пока данные еще уточняются.

Возможно, российские войска приурочили удар ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отмечающемуся 6 сентября. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Цаплиенко.

После обстрела по рынку в Константиновке Донецкая областная прокуратура инициировала уголовное производство.

Напомним, что польский генерал Раймунд Анджейчак сравнил РФ с сумасшедшими гангстерами и призвал мировое сообщество задуматься о долгосрочных последствиях, которые могут быть в случае поражения Украины в войне.