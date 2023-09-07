"Калибры" и шины в дефиците: РФ имеет проблемы с электроникой для высокоточного оружия, — ISW

Российские власти используют контрабанду и "серые схемы", чтобы получить электронику для производства ракет различных видов. Между тем ВС РФ не хватает шин для военной техники, которой будет трудно двигаться по размокшим дорогам.

Аналитики Института изучения войны сообщили о проблемах, которые возникли на оборонных предприятиях РФ. В частности, утверждают, что там не хватает электроники, а также резины для шин. Между тем ранее сообщалось о дефиците даже артиллерийских снарядов: президент РФ Владимир Путин планирует купить их у главы КНДР Ким Чен Ына. О текущей ситуации в оборонной промышленности страны агрессора говорится в крайнем отчете ISW.

В аналитическом отчете ISW указано, что выводы основываются на сообщениях украинской разведки и на российских источниках. В частности, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что РФ в течение месяца способна выпускать только по "десятку" крылатых ракет "Калибр" и еще меньше баллистических ракет "Искандер". Причина подобной ситуации — дефицит запчастей, которые стало труднее доставать из-за санкций.

Россиянам не хватает оптики, чипов и схем, заверил разведчик. Для пополнения запасов используют "серые схемы" и контрабанду, но этих поставок мало. Поэтому, подытожил, РФ не сможет восстановить запасы высокоточных ракет до уровня 2022 года.

ВС РФ также имеют дефицит шин, указывают аналитики ISW. В частности, в российских источниках писали о недостаточном выпуске резины для производства покрышек. Поэтому для военной техники будет иметь проблематично передвигаться по сложной местности в сложных погодных условиях — во время дождя, гололеда.

Власти уверяли, что возобновят производство до середины августа. Однако по состоянию на 5 сентября это не удалось, отмечают в ISW. Поэтому прогнозируют, что российская армия потеряет мобильность в слякотное время года.

Война РФ в Украине: детали по состоянию на 7 сентября

ISW несколькими словами также описал ситуацию на южном отрезке фронта в Украине. По словам аналитиков, ВСУ продолжают постепенно продвигаться на юг от Орехова в направлении Токмака. В частности, украинские войска заметили около укреплений россиян возле села Вербовое. Также отмечают определенные успехи между Работиным и Новопрокоповкой.

На онлайн-карте боевых действий DeepState заметно, как меняется линия фронта между Работиным и Вербовым в Запорожской области. В частности, 6 сентября линию боев передвинули на полкилометра на полпути между этими населенными пунктами.

Отрезок фронта Работино-Вербовое по состоянию на 3 сентября 2023 года Фото: DeepState Отрезок фронта Работино-Вербовое по состоянию на 6 сентября 2023 года Фото: DeepState

В крайнем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 сентября указывают, что на Мелитопольском направлении украинские воины "шаг за шагом освобождают оккупированные территории". В то же время ВС РФ пытались штурмовать на четырех участках: возле Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки.

Напоминаем, в ночь на 7 сентября россияне в очередной раз обстреляли Украину дронами-камикадзе "Шахед". Под ударом оказалась Одесская и Сумская области: власти сообщают о работе ПВО. Между тем накануне враг запустил зенитную ракету С-300 по Константиновке в Донецкой области: взрыв произошел посреди базара, погибли 17 человек.